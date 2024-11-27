Hamburgerde dana köftesi yerine çıkana şok olacaksınız! İşte sahtecilik yapılan ürünler

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Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı örneklerle halkın sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapanlara yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KÖFTE VE YAĞLAR ÖNE ÇIKTI

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler belli oldu. Hamburgerden dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağdan yağ yerine boya çıktı.

Tereyağından süt yağı harici yağ, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar





Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

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