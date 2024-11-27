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Hamburgerde dana köftesi yerine çıkana şok olacaksınız! İşte sahtecilik yapılan ürünler

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#Taklit#Tağşiş#Gıda
Hamburgerde dana köftesi yerine çıkana şok olacaksınız İşte sahtecilik yapılan ürünler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 08:40

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehlikeye atan gıdalar listesine yenileri eklendi. Hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağ yerine boya satmışlar.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı örneklerle halkın sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapanlara yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KÖFTE VE YAĞLAR ÖNE ÇIKTI

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler belli oldu. Hamburgerden dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağdan yağ yerine boya çıktı.

Tereyağından süt yağı harici yağ, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Hamburgerde dana köftesi yerine çıkana şok olacaksınız İşte sahtecilik yapılan ürünler

Haberin Devamı

Hamburgerde dana köftesi yerine çıkana şok olacaksınız İşte sahtecilik yapılan ürünler

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#Taklit#Tağşiş#Gıda

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