Haluk Bayraktar'dan önemli açıklamalar

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Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

TUSAŞ standında o anı yaşamış ve burada görevi olan çalışanları gördük. Saldırı sadece TUSAŞ'a yapılmış saldırı değil. Türkiye'nin milli hedeflerine yönelik yapılmış bir saldırı. Bu topraklar geçmişten bu yana nice insanların fedakarca şehit olduğu örneklerle dolu. Savunma sanayi çalışanları olarak onların bize bıraktığı emanetlere sahip çıkıp yaptığımız işlerle bağımsız kılacak işlere imza atmaktır.

Fuar esnasında hain saldırı gerçekleştirildi. Fuarda herhangi bir erteleme durumu olmamasını sağladık. Motivasyonumuz daha yüksek şekilde, yabancı heyetlerden birçok insan aradı. Fuarda olup üst düzey yöneticilerden taziye iletmek isteyen yabancı heyetler oldu.

SAHA bünyesinde 4'üncü fuarımız. Yerli üretimi desteklemek, geliştirmek. Özel sektörün bu alana daha çok girmesini sağlamak. Dördüncü fuarda ilk fuara göre 10'a katladık. 1400'ü aşkın firmanın standı var. Türkiye'nin ekosisteminin ne kadar geliştiği görülüyor. Teknoloji pazarlıyorlar. Yabancı firmaların temsilcileriyle görüştüm. Türkiye sadece kendi iç piyasasına ürün geliştirmiyor, ihraç da ediyor.

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Fuarda ilan edildi. 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çok geniş yelpazede. Mühimmatlardan insansız hava araçlarına, deniz sistemlerine hava araçları gibi alanlarda ihracat yapılıyor. 5.5 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar doları İHA'lardan kaynaklanıyor. 35-40 ülkeye ihracat yapmak aslında oralarda kullanım alanında etki oluşturması ülkemize olan ilgiyi artırıyor. Belli ürünlerin yurt dışı pazarlarındaki başarısı o ülkelerin diğer ürünlerinin de önünü açıyor. İHA'larda çok önemli başarı var. BAYKAR kendi segmentinde dünya pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. Türkiye'nin güvenilir tedarikçi olması önemli.

Bu fuarda 5 gün içinde çok büyük anlaşmalara imza atıldı. 4,6 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı. 6,2 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı. 123 imza töreni yapıldı. Gerçek rakam 6,2 milyar dolardan daha fazla. Burada büyük etkileşim var.