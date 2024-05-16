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Haluk Bayraktar 'Türkiye tarihinde ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 SİHA'ların teslimatı tamamlandı

16.05.2024 - 17:28 | Son Güncelleme :
Haluk Bayraktar 'Türkiye tarihinde ilk' diyerek duyurdu! Polonya'ya TB2 SİHA'ların teslimatı tamamlandı | Genel Haberler

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, 'Bugün Bayraktar TB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.' açıklamasında bulundu.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar bugün Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haluk Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk. Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.' dedi.

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Bayraktar 25 Mayıs 2021 tarihinde, 'Bugün başardık' notuyla paylaştığı mesajda, 'Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var.' ifadelerini kullanmıştı.


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