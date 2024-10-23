Halkbank ABD davasında temyize gidecek

Haberin Devamı

İran yaptırımları davasında ABD Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank'ın dokunulmazlık talebini reddetmesinin ardından banka ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacağını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'ndan duyurdu.

DOKUNULMAZLIK TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

ABD Temyiz Mahkemesi dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Halkbank'ın dokunulmazlık talebini reddetmişti.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesinin 22.10.2021 tarihinde yabancı devlet dokunulmazlığımızın bulunmadığına dair verdiği karar, ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) nezdinde temyiz edilmişti.



ABD Yüksek Mahkemesi, 19.04.2023 tarihli kararı ile Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku (common law) kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti.



ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22.10.2024 tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır.



Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır.



Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.