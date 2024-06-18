Güneş enerjisinde yeni rekor kırıldı | Genel Haberler

Güneş enerjisinde yeni rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bayramın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminin toplam üretim içinde yüzde 44'ü aşan pay aldığını söyledi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44’ü aşarak bir rekor kırdı.
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.
Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44’ü aşarak bir rekor kırdı.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 18, 2024
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GEQdeWGAOe