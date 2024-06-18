Güneş enerjisinde yeni rekor kırıldı | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bayramın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminin toplam üretim içinde yüzde 44'ü aşan pay aldığını söyledi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44’ü aşarak bir rekor kırdı.

Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.

Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde %44’ü aşarak bir rekor kırdı.



Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GEQdeWGAOe — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 18, 2024

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