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Gram altın tarihi zirvesinde

03.01.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
Gram altın tarihi zirvesinde | Genel Haberler

Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın tarafına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1109,5 lira ile tarihi yüksek seviyeye çıktı.

Ons altın küresel piyasalarda 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. FOMC tutanakları öncesinde ons altın fiyatı 1843,2 dolara kadar yükseliş gösterdi. Ons altın şu sıralar 1841,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 1109,5 lira ile en yüksek seviyesini görmüş oldu. 

ANALİSTLERDEN UYARI GELDİ

Analistler işlem hacimlerinin yılbaşından dolayı düşük olduğunu bunun da fiyatlarda hızlı hareketler yarattığını, altındaki son hareketin temel göstergelere dayalı hareketten çok teknik göstergeler kaynaklı olduğunu belirtti.


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