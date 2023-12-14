Gözler İngiltere Merkez Bankası'nda | Genel Haberler

İngiltere Merkez Bankası'nın bugün yapılacak olan toplantısında, faizin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere'de artan ekonomik endişelere karşın Merkez Bankası'nın faiz oranını son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 seviyesinde bırakılması öngörülüyor. İngiltere'de enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 4.6 seviyesinde gerçekleşerek son iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Ekimde işsizlik oranı yüzde 4.6 olarak açıklanmıştı.

Önce koronavirüs salgını sırasındaki tedarik zinciri sorunları ve ardından gıda ve enerji maliyetlerini artıran Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yükselen enflasyonun etkisiyle bankanın bu kararı alması bekleniyor.

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İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indiriminden Fed veya Avrupa Merkez Bankası'na göre daha uzak olduğu, İngiltere'deki enflasyonun ABD'den veya euro para birimini kullanan 20 Avrupa Birliği ülkesinden daha yüksek olduğu düşünülüyor.

AP'ye konuşan Resolution Vakfı araştırma direktörü James Smith, "İngiltere ekonomisinin Ekim ayındaki zayıf performansı, ülkenin yeniden resesyona girip girmediğine dair spekülasyonları kaçınılmaz olarak yeniden alevlendirecek. Ancak şüphe götürmez olan şey, Britanya'nın durgunluk içinde olan bir ülke olduğudur; son 18 aydaki yüzde 0,5'lik büyüme, kaydedilen durgunluk dışında en zayıf büyümedir" dedi.

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