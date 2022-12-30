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Gözler EYT yasasına çevrildi

30.12.2022 - 07:53 | Son Güncelleme :
Gözler EYT yasasına çevrildi | Genel Haberler

EYT açıklamalarının ardından sıra TBMM’ye gelecek yasa teklifinde. Yapılan hesaplamalara göre EYT’den emekli olacakların ortalama maaşı şu an için 6 bin TL düzeyinde. Bu da 2.5 milyon kişinin hemen emeklilik hakkını kullanması durumunda yıllık ilave 180 milyar TL düzeyinde bir emekli maaşı ödemesinin gündeme gelmesine neden olacak.

EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmayacağının açıklanmasının ardından gözler TBMM’ye gönderilecek yasa teklifine çevrildi. Yasa teklifinde kıdem tazminatı ödemelerinin nasıl olacağı ve emeklilik süreçleriyle ilgili detayların olması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre EYT’den emekli olacakların ortalama maaşı şu an için 6 bin TL düzeyinde. Bu rakam ocak ayının ilk günlerinde belirlenecek olan emekli aylığı artış oranlarıyla güncellenecek. Bu da 2.5 milyon kişinin hemen emeklilik hakkını kullanması durumunda yıllık ilave 180 milyar TL düzeyinde bir emekli maaşı ödemesinin gündeme gelmesine neden olacak.

SÜREYİ DOLDURDUKÇA HAVUZA EKLENECEKLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmişti. Borçlanmalarla birlikte ise bu rakamın 2.5 milyon kişiye çıkabileceği belirtiliyor. EYT düzenlemesinden toplam yararlanacak kişi sayısı ise 5.7 milyon kişi. Bu kişiler de prim gün sayısını ve hizmet süresi koşullarını tamamladıkça önümüzdeki yıllarda havuza girecekler. Düzenlemenin yasalaşmasından sonra mevcutta 14 milyon olan emekli sayısının sadece bir yılda 16.5 milyon kişiye ulaşma ihtimali bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATINDA OLASI SENARYOLAR

Yapılan hesaplamalara göre işletmeler normal şartlarda yılda 400 bin emekli için ortalama 330 bin TL kıdem tazminatı ödemesi yapıyor. EYT’lilerin sisteme girmesi durumunda ise sadece bu düzenlemeden dolayı bu yıl 2.5 milyon kişinin hakkını kullanacağı varsayılırsa rakamın 825 milyar TL’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceği açıklanmıştı.

MECLİS SÜRECİNDE NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptıkları belirtmişti. Bu düzenlemeler ve emeklilikte yaşa takılanların aylık bağlama oranları gibi detayların ise TBMM’ye sevk edilecek yasa teklifiyle netleşmesi bekleniyor. Taşerondan kadroya geçen çalışanlar için de bir düzenleme yapılmış ve bu kişilerin emeklilik hakları geldiği anda emekli olacağı hükme bağlanmıştı. Bu kişiler için de ayrı bir düzenleme yapılacak ve emeklilik için geçiş süreci öngörülecek.


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