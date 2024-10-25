Görgün: Daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz

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TUSAŞ çalışanlarının çalışmalarına ara vermediğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “TUSAŞ'ımız nezdinde tüm Savunma Sanayii'ne, ülkemize yapılan bu hain, terör saldırısını lanetliyorum. Bu işi organize edenleri, bu işe maşa olanları, külliyen hepsini lanetliyorum. Kahraman ordumuz en iyi donanımlarla, en teknolojik, en yeni sistemlerle operasyonlarını yürütmesi için savunma sanayimiz el birliği içinde, güç birliği içinde, tüm paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla sinerjik bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmalarının, bu gayretlerinin karşılığı; ortaya yüksek teknolojik ürünlerle, dünyada rakiplerine üstün gelecek fonksiyonlarıyla üretiliyor. Biz kahraman ordumuzun destek veren bir teknoloji ordusuyuz, savunma sanayi olarak. Dünkü saldırı bütün ekosistemimizi daha da motive etti. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız. Terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz. Dün ve bugün TUSAŞ'ımızdaydık. Şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, tüm milletimize sabırlar diliyorum. Yaralılarımız, kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Operasyona destek olan kahraman özel kuvvetlerden, emniyetten, jandarmadan yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara acil şifalar diliyorum. Bugün, bizi TUSAŞ'a gittiğimizde, TUSAŞ'taki tüm çalışanlarının görevlerinin başında olmuş olması, yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması, teslimatları daha hızlı yetiştirmek üzere gayret göstermeleri bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Hatta dünkü saldırıda, yaralanıp da bugün sabah işe gelen çalışanlarımız da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum. Biz biriz, birlikteyiz. Daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisini, daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.