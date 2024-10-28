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Görgün açıkladı: Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 envantere girdi

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#SİPER Ürün-1#Çelik Kubbe#Bigpara
Görgün açıkladı: Çelik Kubbenin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 envantere girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 17:17

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi. Görgün "SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek" ifadesini kullandı.

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Görgün'ün açıklamaları şöyle:

SİPER'in ardı Vatan. Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.

SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun.

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#SİPER Ürün-1#Çelik Kubbe#Bigpara

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