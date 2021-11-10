  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Google'a ceza şoku
‹ Önceki Haber Altın yine rekor kırdı Altın yine rekor kırdı Sonraki Haber › Spot piyasa nedir? Spot piyasa nedir?

Google'a ceza şoku

10.11.2021 - 14:03
Google'a ceza şoku | Genel Haberler

Avrupa Birliği mahkemesi Google'un 2,42 milyar avroluk cezasını onadı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2,42 milyar avroluk cezayı onadı." ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

CEZA HAKKINDA

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB'NİN GOOGLE'A CEZALARI

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti.

Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.
AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.007 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.