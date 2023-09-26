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Google'a ait DeepMind yatırımcıları ayağa kaldırdı

26.09.2023 - 15:09 | Son Güncelleme :
Google'a ait DeepMind yatırımcıları ayağa kaldırdı | Genel Haberler

DeepMind araştırmacısı olan Vishal Maini, bu yılın başlarında Mythos'u kurdu ve bu ay yapılan bir başvuruya göre dört düzineden fazla yatırımcıdan 14 milyon dolar topladı.

 Google'ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind'in bir mezunu, genç yapay zeka girişimlerini finanse edecek yeni bir girişim fonu olan Mythos Ventures'a sahip.

 Eski bir DeepMind araştırmacısı olan Vishal Maini, bu yılın başlarında Mythos'u kurdu ve bu ay yapılan bir başvuruya göre dört düzineden fazla yatırımcıdan 14 milyon dolar topladı.

 Maini, Alphabet Inc.'in Google'ının artık para, uzmanlık ve yapay zeka teknolojisini bir girişimci, yatırımcı veya her ikisi olarak şekillendirme arzusuyla donatılmış düzinelerce eski çalışanından biri.

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  Maini, “Uzay araştırmaları, iklim değişikliği, uzun yaşam ve sağlık hizmetleri hakkında düşünüyordum ve sürekli olarak yapay zekaya geri dönüyorum. Tüm bunlar için dönüştürücü teknoloji var. Bu her zaman hayalini kurduğumuz bilim kurgu geleceği, ancak sürücü koltuğunda hala insanlar var." dedi. 

 Girişim yatırımcıları ve halka açık şirketler, geçen yıl yapay zeka girişimlerine milyarlarca dolar akıttı, bu da yeni ortaya çıkan endüstriyi güçlendirdi ve teknolojinin yeterli gözetim olmadan geliştiğine dair endişeleri artırdı.


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