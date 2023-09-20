Goldman Sachs'ın petrol fiyatı tahmini şaşırttı | Genel Haberler

Goldman Sachs Group Inc. varil başına 100 dolarlık beklentilere yeniden katıldı ve dünya genelinde talebin beklenmedik seviyelere ulaşması ve OPEC+ arz kısıtlamalarının piyasayı sıkılaştırmaya devam etmesi nedeniyle ham petrol tahminini üç haneli rakamlara yükseltti.

Goldman Sachs Group Inc. varil başına 100 dolarlık beklentilere yeniden katıldı ve dünya genelinde talebin beklenmedik seviyelere ulaşması ve OPEC+ arz kısıtlamalarının piyasayı sıkılaştırmaya devam etmesi nedeniyle ham petrol tahminini üç haneli rakamlara yükseltti.

Fiyatların Haziran ortasından bu yana yüzde 30'dan fazla artış göstererek varil başına 95 doları aşmasıyla Wall Street bankası, küresel gösterge Brent için 12 aylık tahminini varil başına 93 dolardan 100 dolara yükseltti. Ancak banka, bir notunda hayati önem taşıyan emtiadaki yükselişin çoğunun beklemede olduğunu belirtti.

Petrol, OPEC+'nın temel taşları Suudi Arabistan ve Rusya'nın önemli arz kısıtlamalarının etkisiyle son aylarda güçlü bir yükseliş göstererek 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük iki ekonomi olan ABD ve Çin'deki daha parlak görünümler de stokların hızla azalmasıyla ilerlemeyi destekledi. Goldman Sachs, şu anda büyük ekonomilerin çoğunun yumuşak iniş yolunda ilerlediğini bildirdi.

Analistler Daan Struyven, Callum Bruce ve Yulia Zhestkova Grigsby, 20 Eylül tarihli raporda, "OPEC'in Asya merkezli güçlü küresel talep büyümesinden yararlanarak Brent'i 2024'te 80 ila 105 dolar aralığında tutabileceğine inanıyoruz. OPEC'in fiyatları aşırı seviyelere çekmesi pek olası değil, bu da uzun vadeli kalan talebi yok edecek" açıklamasını yaptı.

Goldman, piyasanın bu çeyrekte günde 2 milyon varil olarak tahmin edilen açığı olacağını, ardından 2023'ün son üç ayında günde 1,1 milyon varil açığın olacağını bildirdi. Küresel tüketimin rekor seviyede olduğu belirtildi.

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