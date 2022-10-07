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Goldman Sachs petrol fiyat tahminini değiştirdi

07.10.2022 - 07:13
Goldman Sachs petrol fiyat tahminini değiştirdi | Genel Haberler

ABD'li dev banka Goldman Sachs, OPEC+'ın Kasım ayından itibaren günlük üretimi 2 milyon varil azaltacağını açıklamasından sonra petrol fiyatları için revizeye gitti.

Petrol fiyatları yükseliş trendine girdi. OPEC+'ın Kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varil üretimi azaltması yapacak olmasından dolayı petrol fiyat tahminleri yükseldi.

Goldman Sachs, Aralık 2023'e kadar sürmesi beklenen üretim kısıntısının brent petrol fiyatını 25 dolar daha artırabileceğini ve stokların hızla azalmasıyla fiyat artışlarının daha yüksek potansiyele sahip olduğunu da açıkladı.

Goldman, 2022 yılı için brent petrol fiyat tahminini 99 dolardan 104 dolara, 2023 yılı beklentisini de 108 dolardan 110 dolara çıkardı.

Brent petrol için 2022'in son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyrek tahminlerini 10 dolar artıran Goldman Sachs, tahminlerini sırasıyla 110 ve 115 dolar olarak açıkladı.


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