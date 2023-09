Goldman Sachs da diğerlerine uydu, yeni kararlar gündemde | Genel Haberler

Goldman Sachs Group Inc., Wall Street firmasının yıllık personel değerlendirmesinin bir parçası olarak, düşük performans gösterenleri önümüzdeki aydan itibaren işten çıkarmayı planlıyor.

Gazete, bu yılki kesintilerin bankanın iş gücünün yüzde 1 ila yüzde 5'i olan olağan aralığının alt sınırında olacağını bildirdi.

Yıllık raporuna göre, New York merkezli Goldman'ın Aralık 2022 itibarıyla çalışan sayısı 48.500 olup bunların yüzde 52'si Amerika kıtasında, yüzde 19'u EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Europe, the Middle East and Africa),'da ve yüzde 29'u Asya'da bulunuyor.

CEO David Solomon, Temmuz ayındaki kazanç açıklamasında yatırımcılara, pandemide işten çıkarmaları durduran bankanın normal performansa dayalı sürecini sürdürdüğünü ve bunu 2023'ün sonlarında tekrar yürüteceğini hatırlattı.

FT, Goldman yöneticilerinin işten çıkarılabilecek kişilerin listesini hazırlamaya başladığını belirtti.

Ocak ayında banka, yaklaşık 3.200 kişiyi işten çıkarmak üzere harekete geçtiğinde şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma turlarından birine başlamıştı. Anlaşmalarda toparlanmanın gerçekleşmesinin daha uzun sürmesi nedeniyle bu durum, sektördeki yöneticilerin maliyetleri yeniden incelediği bir dönemde geldi.

