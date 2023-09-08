  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Goldman Sachs da diğerlerine uydu, yeni kararlar gündemde
‹ Önceki Haber ABD, Huawei'nin peşini bırakmıyor ABD, Huawei'nin peşini bırakmıyor Sonraki Haber › Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: Finansmanı 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: Finansmanı 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

Goldman Sachs da diğerlerine uydu, yeni kararlar gündemde

08.09.2023 - 13:35 | Son Güncelleme :
Goldman Sachs da diğerlerine uydu, yeni kararlar gündemde | Genel Haberler

Goldman Sachs Group Inc., Wall Street firmasının yıllık personel değerlendirmesinin bir parçası olarak, düşük performans gösterenleri önümüzdeki aydan itibaren işten çıkarmayı planlıyor.

 Financial Times'ın haberine göre, Goldman Sachs Group Inc., Wall Street firmasının yıllık personel değerlendirmesinin bir parçası olarak, düşük performans gösterenleri önümüzdeki aydan itibaren işten çıkarmayı planlıyor.

 Gazete, bu yılki kesintilerin bankanın iş gücünün yüzde 1 ila yüzde 5'i olan olağan aralığının alt sınırında olacağını bildirdi.

 Yıllık raporuna göre, New York merkezli Goldman'ın Aralık 2022 itibarıyla çalışan sayısı 48.500 olup bunların yüzde 52'si Amerika kıtasında, yüzde 19'u EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Europe, the Middle East and Africa),'da ve yüzde 29'u Asya'da bulunuyor. 

 CEO David Solomon, Temmuz ayındaki kazanç açıklamasında yatırımcılara, pandemide işten çıkarmaları durduran bankanın normal performansa dayalı sürecini sürdürdüğünü ve bunu 2023'ün sonlarında tekrar yürüteceğini hatırlattı. 

 FT, Goldman yöneticilerinin işten çıkarılabilecek kişilerin listesini hazırlamaya başladığını belirtti.

 Ocak ayında banka, yaklaşık 3.200 kişiyi işten çıkarmak üzere harekete geçtiğinde şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma turlarından birine başlamıştı. Anlaşmalarda toparlanmanın gerçekleşmesinin daha uzun sürmesi nedeniyle bu durum, sektördeki yöneticilerin maliyetleri yeniden incelediği bir dönemde geldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.