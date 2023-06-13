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GM ve Samsung'dan dev batarya tesisi

13.06.2023 - 15:44 | Son Güncelleme :
GM ve Samsung'dan dev batarya tesisi | Genel Haberler

GM ve SDI'nın kuracağı tesis, yıllık 30 gigawatt saat (GWh) üretim kapasitesine sahip olacak.

 General Motors ve Samsung SDI, Indiana'da 2026'da faaliyete geçmesi planlanan 3 milyar dolardan fazla bir elektrikli araç batarya hücresi tesisi kuracak ve 1.700 istihdam yaratacak.

 Şirketler Nisan ayında ABD'de bir ortak girişim EV pil üretim tesisi kurmak için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı. Açıklamada, yer belirtilmedi. 

 Indiana, New Carlisle yakınlarındaki ortak GM ve Samsung SDI fabrikası, yıllık 30 gigawatt saat (GWh) üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyor. Tesis, yüksek nikelli prizmatik ve silindirik pil hücreleri üretecek.


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