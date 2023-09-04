Gelişmekte olan piyasalarda faiz çıkmazı | Genel Haberler

Gelişmekte olan piyasa merkez bankaları, faiz oranlarının hızla düşürüleceği yönündeki beklentilere karşı geri adım atma konusunda gelişmiş merkez bankalarına katılıyor ve gelişmekte olan ülke tahvillerinin görünümünü kötüleştiriyor.

Gelişmekte olan piyasa merkez bankaları, faiz oranlarının hızla düşürüleceği yönündeki beklentilere karşı geri adım atma konusunda gelişmiş merkez bankalarına katılıyor ve gelişmekte olan ülke tahvillerinin görünümünü kötüleştiriyor.

Swap verileri, trader'ların Asya'da önümüzdeki 12 ay boyunca para politikasının gevşetilmesi ihtimalini hemen hemen fiyatlandırdığını, Latin Amerika ve Orta Avrupa'da borçlanma maliyetlerinin düşeceğine ilişkin beklentilerin azaldığını gösteriyor. Bu değişim, Fed'in uzun süre daha yüksek söylemi, politika yapıcıların kendi para birimlerini destekleme arayışı ve El Niño'nun enflasyonu artırma tehdidi nedeniyle gerçekleşti.

BlackRock Inc. dahil dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından bazıları sıkılaştırma döngüsünün sonunda sona ereceğine dair iddiaya girse de, para politikasının kısıtlayıcı kalacağına dair beklentiler gelişen piyasa yerel para birimindeki tahviller için daha fazla sorun yaratıyor. Bloomberg'in borç göstergesi, Şubat ayından bu yana en kötü ay olan Ağustos'ta yüzde 2 düşerken, gelişen piyasa para birimleri endeksi yüzde 1,5 düştü.

Londra'daki GlobalData TS Lombard'ın gelişmekte olan piyasalar makro stratejisi genel müdürü Jon Harrison, "Son dört ila beş aydaki geniş tabanlı enflasyon düşüşünün aksine, gelişmekte olan piyasalar için enflasyon görünümü daha az kesin hale geliyor. Gelişmiş ülke yerel para birimindeki tahviller de doların daha da artması veya Fed'in daha fazla faiz artırımı nedeniyle önümüzdeki aylarda risk altında olabilir, ancak henüz o noktada değiliz." dedi.

Asya genelinde şahin bir trend başlıyor. Güney Kore merkez bankası geçtiğimiz ay politikayı önemli bir süre boyunca kısıtlayıcı tutacağına söz vererek yatırımcıları gelecek yıl için tam 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlandırmaya ikna etti.

Endonezya Merkez Bankası, Ağustos ayının başlarında kısa vadeli tahvil getirilerinin rupiyi desteklemek için yükselmesine izin vereceğini açıklayarak, gevşeme duruşuna geçişten çok uzak olduğuna dair işaretlere katkıda bulundu.

Hindistan Merkez Bankası geçen hafta gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin endişelerinin arttığını ve piyasanın agresif faiz indirimlerine yönelik erken bahisleri boşa çıkardığını bildirdi.

Barclays plc'den Rahul Bajoria'nın da aralarında bulunduğu bir ekip yakın tarihli bir notta, "Genel olarak, politika pivotlarının faiz indirimlerine yönelik tahminimizin zamanlamasının çoğu için 2024'e itilmesiyle birlikte bölgedeki merkez bankalarının politikaya daha uzun süre ara vermesini bekliyoruz" diye yazdı.

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