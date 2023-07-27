Geliri rekor seviyeye ulaştı | Genel Haberler

Singapur Havayolları Ltd.'nin net geliri, Haziran ayına kadar geçen üç ayda bir yıl öncesine göre yüzde 98 artarak rekor seviyeye ulaştı

Singapur Havayolları Ltd.'nin net geliri, Haziran ayına kadar geçen üç ayda bir yıl öncesine göre yüzde 98 artarak rekor seviyeye ulaştı ve artan seyahat talebi ile yüksek uçak biletleri yükseldi.

Singapur Havayolları, mali yılın ilk çeyreğinde net gelirin 734 milyon Singapur (555 milyon dolar) olduğunu açıkladı. Gelir yüzde 14 artarak 4,5 milyar Singapur dolarına yükseldi.

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