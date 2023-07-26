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Geliri beklenenden hızlı arttı

26.07.2023 - 09:26 | Son Güncelleme :
Geliri beklenenden hızlı arttı | Genel Haberler

Danone SA, fiyat artışları satılan ürün hacmindeki düşüşü telafi ederken, beklenenden daha hızlı gelir artışı bildirdi.

 Danone SA, fiyat artışları satılan ürün hacmindeki düşüşü telafi ederken, beklenenden daha hızlı gelir artışı bildirdi.

 Fransız yoğurt üreticisi, satışların ikinci çeyrekte benzer bazda yüzde 6,4 arttığını aktardı. Analistler yüzde 5,7 artış bekliyordu. Su işi, Evian gibi markaların liderliğindeki üç bölümü arasında en hızlı büyüyeni oldu.

 Şirket, yıl boyunca hacimler arttıkça, tüm yıl gelir artışının yüzde 4 ila yüzde 6'lık aralığının üst sınırında beklediğini bildirdi. Analistler yüzde 5.9 büyüme bekliyor.

 CEO Antoine de Saint-Affrique şirket liderliğindeki ikinci yılının sonuna yaklaşıyor. Düşük performans gösteren işletmeleri satarak veya durdurarak ve inovasyonu hızlandırarak Danone'u tersine çevirmeye çalışıyor. Diğer tüketim malları şirketleri gibi, yoğurt üreticisi de zaten gergin olan tüketicilere yüksek enflasyonu yansıttığı için daha düşük hacimlerle mücadele etti.


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