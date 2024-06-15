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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması

15.06.2024 - 14:42 | Son Güncelleme :
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması | Genel Haberler

Basında ve sosyal medyada yer alan yurt dışına çıkış harç pulları ile ilgili haberlerin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." dedi

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

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Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

 Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.


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