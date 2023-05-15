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Gayrimenkul sektörü sonuçlardan memnun

15.05.2023 - 11:51 | Son Güncelleme :
Gayrimenkul sektörü sonuçlardan memnun | Genel Haberler

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, seçim sonuçlarına göre meclis ekseriyetinin yeniden Cumhur İttifakında bulunması, gayrimenkul sektöründe ki belirsizliğin sona ererek, hareketlenmesini sağlayacağını söyledi.

Türkiye 13’üncü cumhurbaşkanı ve 28’inci parlamento milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. Sandık sonuçlarına göre vatandaşlar Cumhur İttifakına yeniden güvendi. Milletvekilliği üstünlüğünü yeniden elinde Cumhur İttifakının tutması ise ekonomide yaşanan belirsizlikte son buldu.

Seçimler sonrasında gayrimenkul alanında yaşanacak gelişmeleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, “Seçim öncesinde yatırım için kararsız olanlar vardı. Yatırımcılar güven ve istikrar arıyorlar. Dün yaşanan seçim sonuçlarında Cumhur İttifakının mecliste ekseriyeti yeniden alması piyasada yeniden hareketlilik getireceğini düşünüyorum. Özellikle yaz aylarına geldiğimiz bugünlerde hem dış yatırımcı hem de yurt dışından gelen gurbetçilerimizin en güvenli yatırım alanı olarak görülen gayrimenkul sektörünü hareketlendirecektir” dedi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ HIZLANACAK”

İnşaat sektörünün hızlanacağını belirten Alp, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Seçim sonrasında ekonomide yaşanacak güven ortamında inşaat maliyetlerinin de düşmesi beklenebilir. Firmalar özellikle seçim sonucu sonrasında yavaşlattıkları çalışmalarını hızlandıracaktır. Yaz ayları boyunca inşaatların tamamlanması hem gayrimenkul piyasasına hareket getirecek, hem de faiş fiyat artışlarının önüne geçecektir.”


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