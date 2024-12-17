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Galataport'un yeni ortakları bankalar oldu

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#Galataport#Banka#Bigpara
Galataportun yeni ortakları bankalar oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 12:25

Galataport'un, kredi aldığı bankalarla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.

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Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre, Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ (Galataport) ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret AŞ'ye (Doğuş Galataport) kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları uyarınca sağlanmış borçların, "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" ve ilgili mevzuat gereğince yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca mutabakata varıldı.

Mutabakatla, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Buna göre, sözleşmeler kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport'un toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u, kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak.

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Yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamında Galataport sermayesindeki söz konusu bankaların paylarının, yıl sonuna kadar devralınması bekleniyor.

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#Galataport#Banka#Bigpara

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