Forever 21 iflas sürecine giriyor... Mağazalarına kilit vurabilir

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Forever 21'in ABD merkezli işletmecisi, önümüzdeki ay başlaması beklenen iflas sürecinin bir parçası olarak en az 200 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, şekillenmekte olan potansiyel iflas planının perakendecinin kalan mağazaları için bir alıcı arayacağını söyledi. Eğer nitelikli bir alıcı çıkmazsa, Forever 21'in yaklaşık 350 mağazalık zincirinin tamamını tasfiye edeceğini söylediler.



Forever 21, en güçlü olduğu dönemde ABD'de 500'den fazla, dünya çapında ise en az 800 mağaza işletiyordu.



Forever 21'in işletme sahibi Catalyst Brands'in bir temsilcisi bir e-postada "Forever 21'in ABD'deki marka lisans sahibi olan işletme şirketi, potansiyel bir satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri araştırmaya devam ederken, aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve mağaza ayak izini optimize ediyor. Çalışmalar devam etmektedir ve sürecin sonucuna ilişkin nihai bir karar alınmamıştır" dedi.

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Planlar hakkında bilgi sahibi olan bazı kişilere göre, kapanması planlanan mağazalardan bazıları yıllardır zarar ediyor. Bu kişilerden biri, Forever 21'in bu mağazaları ayakta tutabilmek için başka yerlerdeki telif ve kira ödemelerini sık sık durdurduğunu söyledi.

MÜLKİYETİ AUTHENTIC BRANDS'TA



Forever 21 ticari markası ve fikri mülkiyeti, işletme şirketine lisanslayan giyim ve yaşam tarzı markası imparatorluğu Authentic Brands'a ait.



Ocak ayında satın alınan bu şirket, JCPenney ve Lucky'nin sahibi Catalyst Brands'in bir birimi. Daha önce, zincirin 2019'daki ilk iflasından sonra hayatta kalmasına yardımcı olmak için Authentic ve her ikisi de büyük Forever 21 ev sahipleri olan alışveriş merkezi sahipleri Simon Property Group ve Brookfield Properties tarafından kurulan bir ortak girişim olan Sparc Group'a aitti.



Authentic'in, Forever 21 markası üzerindeki mülkiyeti herhangi bir iflas süreci boyunca bozulmadan kalacak. Söz konusu kişilerden biri, Authentic'in, ABD'li operatörün iflastaki potansiyel satışının veya tasfiyesinin sonucundan bağımsız olarak markayı mevcut diğer perakendecilere ve distribütörlere lisanslamayı planladığını söyledi. Authentic'in bir temsilcisi yorum yapmayı reddetti.