Ford Motor'dan EV'lere ilişkin önemli uyarı! | Genel Haberler

Ford Motor Co., İngiltere'nin benzinli ve dizel otomobil satış yasağını ertelemesi durumunda elektrikli otomobillere geçişin olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Ford Motor Co., İngiltere'nin benzinli ve dizel otomobil satış yasağını ertelemesi durumunda elektrikli otomobillere geçişin olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Ford'un İngiltere Genel Müdürü Lisa Brankin, "İşletmemizin Birleşik Krallık hükümetinden üç şeye ihtiyacı var: hırs, bağlılık ve tutarlılık. 2030'daki gevşeme üçünü de zayıflatır." açıklamasını yaptı.

Başbakan Rishi Sunak, tüketicilerin yaşam maliyeti krizini atlatmasına yardımcı olmak için bazı yeşil enerji politikalarını geri almayı değerlendiriyor. Benzinli ve dizel otomobil satışlarına yönelik 2030 yılında planlanan yasağın beş yıl ertelenmesini de içerebilecek potansiyel önlemler, İngiltere'nin yüzyılın ortasına kadar net sıfıra ulaşma yönündeki daha geniş planının rotasından çıkması riskini taşıyor. Sunak'ın hükümetin yeşil gündemiyle ilgili bir Kabine toplantısı yapması planlanıyor.

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