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Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na Ali Emre Ballı yeniden seçildi

11.09.2024 - 11:57 | Son Güncelleme :
Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na Ali Emre Ballı yeniden seçildi | Genel Haberler

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, yeniden seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, banka dışı finans sektörünün çatı kuruluşu FKB'nin cuma günü yapılan 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkan ve başkan vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, mevcut başkan Ali Emre Ballı yeniden FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

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FKB'nin yönetim kurulu başkan vekilleri, Ahmet Özcan, Coşkun Çabuk, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Gökmen Onbulak olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Ahmet Hakan Karamanlı, Bozkurt Çöteli, Burak Elgin, Mehmet Şen ve Selahattin Güldü olarak belirlendi.


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