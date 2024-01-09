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Fed yetkilisi Bowman: Enflasyon hedefi devam ederse faiz indirme süreci başlayacak

09.01.2024 - 10:12 | Son Güncelleme :
Fed yetkilisi Bowman: Enflasyon hedefi devam ederse faiz indirme süreci başlayacak | Genel Haberler

ABD Merkez Bankası Fed'in yetkililerinden Michelle Bowman, enflasyondaki yüzde 2 hedefi devam ederse faiz indirimi için uygun ortamın oluşabileceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD merkez bankasının faiz belirleme komitesinin daimi üyesi olan Fed Guvernörü Michelle Bowman, ABD'nin son enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme rakamlarının olası faiz indirimi konusunda kendisini cesaretlendirdiğini ifade etti. Güney Carolina'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada Bowman "Bu ilerlemeye dayanarak görüşüm, politika faizinin bir süre mevcut seviyede kalmasıyla enflasyon oranının daha da düşebileceği olasılığını dikkate alacak şekilde gelişti. Enflasyon zaman içinde yüzde iki hedefimize yaklaşmaya devam ederse, politika faizi düşürme sürecini başlatmak eninde sonunda uygun hale gelecektir" dedi. Ayrıca Bowman, Fed'in faiz indirimine başlayabileceği noktaya ulaştığını henüz düşünmediğini belirterek, önemli yukarı yönlü enflasyon risklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. 

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GÖRÜŞLERİ SON VERİLERLE DEĞİŞTİ 

Bowman geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğini ifade ediyordu. Ancak ABD Merkez Bankası yetkilisi, görüşlerinin gelen son verilerle değiştiğini de belirtti. 

Vadeli işlem yatırımcılarının çoğu Fed'in bu ayın sonundaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.  Aralık ayında ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararı aldı. Fed, enflasyona karşı mücadelede kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek 2024'te üçe kadar faiz indirimi planladı. Enflasyon, Fed'in hedefi olan yüzde ikinin üzerinde kalsa da, 2022'deki zirveden bu yana keskin bir düşüş yaşadı.


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