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EYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacak

29.12.2022 - 13:18 | Son Güncelleme :
EYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacak | Genel Haberler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar SGK binalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Emeklilik hakkında bilgi almak ve borçlanma yaparak prim gün sayılarını doldurmak isteyen EYT’liler ellerini çabuk tutmak istiyor. Aksi halde 1 Ocak 2023 itibarıyla borçlanma tutarları yüzde 54,66 oranında artış yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin düzenlemenin detaylarını açıkladı. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak işe girenler EYT’li sayılıyor. Yaş sınırı konmadan devreye girecek olan EYT düzenlemesine göre kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 gün prim, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 gün prim ödeme şartı bulunuyor. Bu şartları sağlayanlar düzenlemenin yasalaştığı andan itibaren başvuru yaparak emekli olabilecek.

KİMLER BORÇLANMA YAPACAK?

Emeklilik için gereken prim gün sayısı eksik olan kişiler ise bu günleri doldurmak için harekete geçti. Doğum, askerlik, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanılabiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ORANINDA BORÇLANMA SÜRELERİNDE DE ARTIŞ YAŞANDI

Asgari ücrete gelen yüzde 54,66’lık zamla birlikte borçlanma rakamları da 2023 yılı itibarıyla artış yaşayacak. Böylece yılın bitmesine kalan 3 gün içinde başvuru yapanlar yüzde 54,66'lık artıştan etkilenmeyecek.

2022 yılında borçlanmalarda günlük ödenecek minimum tutar 69 lirayken, 2023 yılında bu tutar 107 liraya, en yüksek tutar da 2022 yılı için 517 lirayken 2023 yılı için 800 liraya çıkacak.

Başka bir deyişle 12 ay askerliğini borçlanacak birisi 2022 yılında minimum 25 bin 185 lira ödeyecekken 2023 yılında bu tutar 39 bin 55 liraya çıkacak.

İŞLEMLER İÇİN SGK BİNALARINA GİTMEYE GEREK YOK

İnternet üzerinden borçlanma ve sonrasında da emeklilik başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. SGK konuya ilişkin tweetle duyuru yaptı.

Tweet'te e-Devlet'e giriş yapılarak borçlanmaların yapılabileceği, sonrasında da emeklilik için başvurunu yapılabileceğini duyurdu.

Henüz EYT düzenlemesi netleşmediği için emeklilik başvurusu yapılmasa da borçlanmalar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

2023 GELMEDEN BORÇLANMANIZI GERÇEKLEŞTİRİN

2023 yılı gelmeden e-Devlet üzerinden borçlanmasını gerçekleştirenler yüzde 54.66 oranında daha avantajlı oluyor.

 


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