Euro/dolar paritesinde 4.5 ayın zirvesi | Genel Haberler

Euro/dolar paritesi 1.10294'e çıkarak 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro, dolar karşısında güçlenmeye başladı. Euro/dolar paritesi 4.5 ayın zirvesi olan 1.10249'a çıktı.

10 Ağustos'tan bu yana görülmeyen seviyeye neden olarak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme potansiyelinin artması, ABD ekonomisinde büyüme verisinin beklentilerin altında kalması gibi etkenler yer alıyor.

Euro Bölgesi'nde de ekonomi soğumuş ve talep düşmüş olsa da euro, dolar karşısında güç kazandı.

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