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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

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#Euro Bölgesi#Yatırımcı#Big Para
Euro Bölgesinde yatırımcı güveni geriledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 16:45

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, kasım ayında ekonomik belirsizliklerin artmasıyla düştü.

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Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde 20,1 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 12,5 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 7,6 puan azaldı.

Piyasa beklentileri, endeksin 20,5 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında kalması dikkati çekti.

Endeksteki gerileme, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesi ve Almanya'da koalisyon hükümetindeki krizin Euro Bölgesi ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından kaynaklandı.

Öte yandan, Evro Bölgesi durum endeksi de 3 puan düşüşle eksi 43,8 oldu.

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#Euro Bölgesi#Yatırımcı#Big Para

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