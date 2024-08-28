  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Euro Bölgesi'nde kredi faizleri yüksek
‹ Önceki Haber Ticaret Bakanlığı ile KVKK işbirliği protokolü imzalandı Ticaret Bakanlığı ile KVKK işbirliği protokolü imzalandı Sonraki Haber › Haluk Bayraktar: Vergi rekoru Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın eseri Haluk Bayraktar: Vergi rekoru Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın eseri

Euro Bölgesi'nde kredi faizleri yüksek

28.08.2024 - 14:50 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi'nde kredi faizleri yüksek | Genel Haberler

Euro Bölgesi kredileri yüksek faiz oranlarıyla durgun kalmaya devam ediyor.

Yüksek faiz oranlarının, Avro Bölgesi'nde hem şirketlerin hem de tüketicilerin borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuza ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda haziranda yüzde 0,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,6 artış kaydetti. Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Haberin Devamı

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,3 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 2,7'nin altında gerçekleşti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 2,2 artış kaydetmişti.

ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayı banka kredi verileri, yüksek faiz oranlarının hem şirketlerin ve hem de hanehalkının borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kredilerin hala tarihsel ortalamanın oldukça altında bir büyüme gösterdiğini aktaran Colijn, son dönemde toparlanmakta olan para arzının da (M3) temmuzda istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Colijn, kredi büyümesindeki düşüş eğiliminin sona ermiş olsa da şu anda pek bir toparlanma söz konusu olmadığını belirterek, "Bu nedenle 2022 ve 2023'teki tarihi faiz artışları serisinin en büyük etkisi geride kaldı ancak faiz oranları hala çok kısıtlayıcı bir seviyede olduğundan, bu noktada biraz daha düşük piyasa oranlarından kayda değer bir rahatlama yok." değerlendirmesinde bulundu.

Faizlerin bir miktar düşmesinin kredilerin bir miktar artmasına yardımcı olacağını ifade eden Colijn, "Ancak ECB'nin faiz indirimlerinin istikrarlı bir şekilde devam edeceği zaten fiyatlanmışken, ECB'nin ayağını parasal frenden yavaşça çekmesiyle borçlanmada önemli bir artış olması pek olası görünmemektedir." görüşünü paylaştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.002 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
989 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.