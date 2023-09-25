Euro bölgesi enflasyonu AMB'nin hedefi olabilir mi? | Genel Haberler

Avrupa Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha mevcut seviyesinde kalması halinde Euro bölgesi enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine dönebilir.

Avrupa Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha mevcut seviyesinde kalması halinde Euro bölgesi enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine dönebilir.

Madrid'de düzenlenen bir konferansta konuşan de Cos, "Faiz oranlarını yeterince uzun süre bu seviyelerde tutarsak, yüzde 2 hedefimize zamanında ulaşma şansımız çok yüksek. Bu yaklaşım, hem enflasyon hedefimize ulaşmayı engelleyecek yetersiz sıkılaştırmanın, hem de ekonomik aktiviteye ve istihdama gereksiz zarar verecek aşırı sıkılaştırmanın önüne geçilmesi açısından özellikle önem taşıyor." dedi.

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Art arda 10 faiz artışının ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş sıkılaştırma kampanyası sona erdi veya en azından sonuna yaklaştı ve odak noktası, tüketici fiyat artışını tamamen bastırmak için borçlanma maliyetlerini kalıcı olarak yüksek tutmaya odaklandı.

Bu haftanın sonunda elde edilecek veriler, para politikası belirleyicilerinin enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinde kaydettikleri ilerlemeyi görmek açısından önemli olacak. Yine de yavaşlamakla birlikte Eylül ayı okumasının yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor; bu da ECB'nin hedefinin iki katından fazla.

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