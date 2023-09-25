  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Euro bölgesi enflasyonu AMB'nin hedefi olabilir mi?
‹ Önceki Haber Aviva, önemli bir satın almaya imza attı Aviva, önemli bir satın almaya imza attı Sonraki Haber › Almanya'nın ekonomisi yeni bir daralmayla karşı karşıya Almanya'nın ekonomisi yeni bir daralmayla karşı karşıya

Euro bölgesi enflasyonu AMB'nin hedefi olabilir mi?

25.09.2023 - 11:09 | Son Güncelleme :
Euro bölgesi enflasyonu AMB'nin hedefi olabilir mi? | Genel Haberler

Avrupa Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha mevcut seviyesinde kalması halinde Euro bölgesi enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine dönebilir.

 Avrupa Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha mevcut seviyesinde kalması halinde Euro bölgesi enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine dönebilir.

 Madrid'de düzenlenen bir konferansta konuşan de Cos, "Faiz oranlarını yeterince uzun süre bu seviyelerde tutarsak, yüzde 2 hedefimize zamanında ulaşma şansımız çok yüksek. Bu yaklaşım, hem enflasyon hedefimize ulaşmayı engelleyecek yetersiz sıkılaştırmanın, hem de ekonomik aktiviteye ve istihdama gereksiz zarar verecek aşırı sıkılaştırmanın önüne geçilmesi açısından özellikle önem taşıyor." dedi.

Haberin Devamı

 Art arda 10 faiz artışının ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş sıkılaştırma kampanyası sona erdi veya en azından sonuna yaklaştı ve odak noktası, tüketici fiyat artışını tamamen bastırmak için borçlanma maliyetlerini kalıcı olarak yüksek tutmaya odaklandı.

 Bu haftanın sonunda elde edilecek veriler, para politikası belirleyicilerinin enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinde kaydettikleri ilerlemeyi görmek açısından önemli olacak. Yine de yavaşlamakla birlikte Eylül ayı okumasının yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor; bu da ECB'nin hedefinin iki katından fazla.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.