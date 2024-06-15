Euro 2024 heyecanı Togg'da... A Milli Takım maçları Togg ekranlarından da izlenebilecek | Genel Haberler

Kurban Bayram tatiliyle birlikte Euro 2024 heyecanı da başladı. Avrupa ülkelerinin kıyasıya mücadele ettiği maçlar, Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelinden de izlenebiliyor. D-Smart GO sayesinde bu deneyimi sadece Togg kullanıcıları yaşıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart ile Togg’un iş birliği güçlenerek devam ediyor. Nisan ayından itibaren T10X’te erişime açılan D-Smart GO, 9 günlük bayram tatili boyunca tüm kanallarını Togg kullanıcılarına a

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile bayram sevinci yaşayan Togg kullanıcıları, D-Smart GO ile Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak oluyor. Türkiye’nin de yer aldığı Euro 2024’te tüm maçlar, Togg ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

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HAZIRLIK VE ÖN ELEME TURU MAÇLARI YAKLAŞIYOR

D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın da bayramda yetişme telaşı yaşayan Togg kullanıcılarının, TRT’de yayınlanan Euro 2024 maçlarını kaçırmadan D-Smart GO sayesinde Togg ekranından da izleyebileceğini ifade ederek, “Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu maçları da yaz boyunca D-Smart GO’da olacak.” diye konuştu.

RTÜK LİSANSLI

Öte yandan, D-Smart ve Togg iş birliğinde sunulan içerikler ve canlı TV kanallarının, RTÜK mevzuatına uygun ve lisanslı olarak kullanıcılara sunulduğu belirtildi.

MAÇ KAÇIRMAK YOK

D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Euro 2024’te kaçırılan maçlar da bu geri alma özelliği sayesinde daha sonra izlenebiliyor.

“YOLA ODAKLANIN”

Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde “Lütfen yola odaklanın.” uyarısı çıkıyor. Araç içinde bulunan sürücü dışındaki kişiler ise, yolcu ekranları üzerinden D-Smart GO’nun keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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