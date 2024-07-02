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Euro 2024 grup aşamasında UEFA'da toplam 1,2 milyon euro ceza

02.07.2024 - 14:03 | Son Güncelleme :
Euro 2024 grup aşamasında UEFA'da toplam 1,2 milyon euro ceza | Genel Haberler

Euro 2024 devam ederken UEFA, 21 takıma çıkan olaylar ve sahaya yabancı madde atma gibi nedenlerle toplam 1,2 milyon euro para cezası verdi. Sadece 3 takım para cezası görmedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Euro 2024'te grup maçları geride kalırken son 16 turu bu akşam oynanacak Romanya - Hollanda ve Türkiye - Avusturya karşılaşmaları ile sona erecek. UEFA ise grup maçlarında toplam 1.2 milyon eurodan fazla ceza kesti.

Turnuva boyunca kesilen cezaların büyük çoğunluğu sahaya yabancı madde atma veya taraftarlar arasında çıkan arbede suçundan kaynaklanırken, havai fişek ve meşale kullanımı nedeniyle de birçok takıma para cezası verildi. Sadece Fransa, Slovakya ve İspanya'ya grup maçları boyunca hiç ceza kesilmedi.

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Hırvatistan grup maçları sırasında 220 bin euro ile en çok ceza kesilen ülke oldu. İkinci Arnavutluk 171 bin, üçüncü Sırbistan ise 166 bin euro cezaya maruz kaldı. Türkiye ise 95 bin euro ile en yüksek ceza verilen 4. takım oldu.

Grup aşamasında cezalar takımlara genellikle bir ya da iki maç için kesilirken Macaristan (82 bin euro), İsviçre (91 bin euro), Hırvatistan (220 bin euro), Arnavutluk (171 bin euro), Polonya (56 bin euro), Sırbistan (166 bin euro), Romanya (84 bin euro) ve Belçika (17 bin euro) olmak üzere toplam sekiz takım, oynadıkları 3 karşılaşmada da taraftarlarının davranışları nedeniyle ceza almayı başardı.  Maçlarda çıkan olayların yanında Arnavutluk ve Sırbistan'a ayrıca UEFA'nın yasakladığı bayrak sembol ve marşlar yüzünden para cezası kesildi. 

Ev sahibi Almanya'ya kesilen ceza ise çok ilginç. Portekiz - Gürcistan ve Portekiz - Türkiye maçlarında sahaya atlayıp ünlü futbolcu Ronaldo ile fotoğraf çekilen taraftarlar nedeniyle turnuvayı düzenleyen Almanya'nın saha güvenliğini sağlamakta yetersiz kalması nedeniyle UEFA 23 bin euro ceza kesti.


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