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Et ve Süt Kurumu açıkladı: Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak durum yok

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#Et Ve Süt Kurumu#Kırmızı Et#Bigpara
Et ve Süt Kurumu açıkladı: Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak durum yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:07

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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ESK, bazı basın yayın organlarında yer alan “Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı” şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir.

Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. 

"Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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#Et Ve Süt Kurumu#Kırmızı Et#Bigpara

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