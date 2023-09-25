Endüstriyel madenler değer kaybetmeye devam ediyor | Genel Haberler

Bakırdan demir cevherine kadar endüstriyel metaller, yatırımcıların Çin'in emlak sektöründe süregelen zayıflığa ve küresel para politikasını daha uzun süre daha sıkı tutabilecek enflasyonist baskılara tepki vermesiyle düştü.

Bakırdan demir cevherine kadar endüstriyel metaller, yatırımcıların Çin'in emlak sektöründe süregelen zayıflığa ve küresel para politikasını daha uzun süre daha sıkı tutabilecek enflasyonist baskılara tepki vermesiyle düştü.

Demir cevheri Pazartesi günü yüzde 4,7 kadar düştü. Çeliğe olan talep genellikle Ulusal Gün tatil dönemi öncesinde hızlanıyor, ancak bu yıl alıcılar Çin emlak piyasasındaki kalıcı zayıflık nedeniyle geri duruyor. Çin emlak stokları, olası bir Çin Evergrande Grubu tasfiyesine ilişkin endişelerin sektördeki yeni stres işaretlerine eklenmesiyle düştü.

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Bakır, alüminyum ve çinko, Londra Metal Borsası'nda yüzde 1'den fazla değer kaybederken, yatırımcıların yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırma riskinden giderek daha fazla endişe duymasıyla küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki kayıplar takip edildi. Bu durum para politikası belirleyicilerinin yakın zamanda faiz oranlarını düşürmesini zorlaştıracak.

Dünyanın en büyük demir cevheri ve diğer emtia tüketicisi olan Çin, hala salgın sonrası ekonomik sıkıntıdan kurtulmaya çalışıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, Politbüro'nun emlak sektörüne yönelik büyüme yanlısı vaatlerine rağmen Pekin'in inşaat sektörünü destekleme çabaları karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Astris Advisory Japan emtia stratejisti Ian Roper, "Pekin'in Temmuz ayındaki Politbüro toplantısında ekonomiye yönelik destekleyici söylemini artırmasından bu yana neredeyse iki ay geçti, ancak daha sonra önemli finansman taahhütleri açısından herhangi bir takip yapılmadı" dedi.

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