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En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıldı

30.06.2022 - 11:21
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıldı | Genel Haberler

Kamu çalışanlarına 600 ek gösterge verilmesini de içeren torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri dün başladı. Komisyonda en düşük emekli maaşlarıyla ilgili maddenin görüşmeleri sırasında önerge verildi.

Teklifte 2 bin 500 liralık rakam, 3 bin liraya çıkarılıyordu. Verilen önergeyle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Artışın az olduğu yönünde bir kanaat oluşmuştu. Biz de bu çerçevede en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını takdirlere sunuyoruz. Haklısınız bu da azdır ama şartlar buna izin veriyor” diye konuştu.

EMEKLİ VEKİLLERİN MAAŞLARI 27 BİN LİRA

Komisyonda kabul edilen bir diğer düzenlemeyle, emekli vekil aylıklarının belirlenmesi kriterleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla emekliliklerinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğe bağlı olarak emekli maaşı bağlanıyordu. Kabul edilen önergeyle ise bundan vazgeçildi. TBMM başkanları ve başbakan emekli maaşları 126.000 gösterge, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115.225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre, TBMM Başkanları ve başbakan emekli maaşları 29 bin 666 liraya, milletvekili emekli maaşları da 27 bin 129 liraya yükselecek.

MEMURA EK GÖSTERGE KABUL EDİLDİ

Komisyonda memurlara 600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemeler de kabul edildi. 3600 ek göstergeye temel olan 4 meslek grubunu din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polisler oluşturuyor. Din görevlisi olarak 89 bin 58 çalışan bulunurken, hemşire olarak 135 bin 611, öğretmen olarak 881 bin 657, polis memuru olarak da 301 bin 657 kişi görev yapıyor. Din görevlisi emeklisi sayısı 58 bin 604, hemşire emeklisi sayısı 42 bin 262, öğretmen emeklisi sayısı 418 bin 611, polis memuru emeklisi de 130 bin 809. Bu 4 gruba giren emeklilerin toplamı da 650 bin 286 seviyesinde bulunuyor.

 


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