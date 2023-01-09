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En çok kazandıran BİST oldu

09.01.2023 - 10:05 | Son Güncelleme :
En çok kazandıran BİST oldu | Genel Haberler

Aylık ve yıllık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %15,09, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %13,47 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,47, külçe altın %4,86, Euro %4,35, mevduat faizi (brüt) %1,57 ve Amerikan Doları %0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlamıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %4,97, külçe altın %3,39, Euro %2,89 ve mevduat faizi (brüt) %0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,91 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %45,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,48 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %68,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise %78,23 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %34,44,  TÜFE ile indirgendiğinde %61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %20,81, külçe altın %30,20, Amerikan Doları %30,40, Euro %34,80 ve mevduat faizi (brüt) %41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %4,69, külçe altın %15,99, Amerikan Doları %16,23, Euro %21,52 ve mevduat faizi (brüt) %29,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


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