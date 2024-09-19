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Emeklilik Gözetim Merkezi'nden BES teminatlı kredi açıklaması

19.09.2024 - 11:52 | Son Güncelleme :
Emeklilik Gözetim Merkezi'nden BES teminatlı kredi açıklaması | Genel Haberler

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), haziranda devreye alınan ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının teminat gösterilerek kredi kullanımına imkan sunan uygulamaya ilişkin tutarları internet sitesinde açıklamaya başladı.

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar, acil nakit ihtiyacı durumunda, BES sözleşmelerini sonlandırmadan ve kazanılmış haklarını kaybetmeden, hesaplarındaki birikimlerini (devlet katkısı hariç) alacağın devri yoluyla bankalara devrederek kredi çekebiliyor.

EGM, haziran ayında hayata geçen uygulamaya ilişkin rakamları internet sitesinde yer alan "istatistikler" bölümünde yayınlamaya başladı.

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Paylaşılan başlıklarda, BES teminatlı kredilerin kümülatif tutarı, alacağın devri yoluyla aktarılan fonların toplam tutarının kurumlara göre dağılımı, uygulamadan kapanma nedeniyle çıkan fon tutarı gibi konuların yanı sıra emeklilik şirketlerinin kredi taleplerini onaylamama nedenleri de yer alıyor.

EGM, yayınlanan verileri belirli periyotlarla güncelleyecek.


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