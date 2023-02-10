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Emeklilik fonlarında işlemler durduruldu

10.02.2023 - 07:40 | Son Güncelleme :
Emeklilik fonlarında işlemler durduruldu | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, tüm emeklilik fonlarının BEFAS işlemlerini durdurma karar aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, tüm emeklilik fonlarının Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerini durdurdu.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda "08.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı Kurul Kararı’nın (B) bendinin tüm emeklilik yatırım fonları için uygulanmasına karar verilmiştir. " denildi.

Söz konusu Karar'ın (B) bendi şu şekilde:

"B) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun KAP sayfasında yapılacak bir duyuru ile katılımcılara bilgi verilmesi kaydıyla, - Borçlanma araçları, para piyasası, katılım (katılım hisse senedi fonları hariç), kıymetli madenler, başlangıç emeklilik yatırım fonları ile - Unvanında “yabancı” ve “döviz” ibaresi yer alan emeklilik yatırım fonları dışındaki emeklilik yatırım fonlarının (OKS fonları dahil) pay fiyatı hesaplamamaları ve pay alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur. "


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