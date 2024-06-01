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Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim

01.06.2024 - 09:40 | Son Güncelleme :
Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim | Genel Haberler

Emekliler, şehirler arası otobüs biletlerini yüzde 20 indirimli alabilecek.

Ekonomi Servisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, uygulanabilirliğin artırılması, caydırıcılığın sağlanması, taşımacıların mevzuattaki boşluklardan yararlanmaması, mevzuatın adil ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla değişiklikler yapıldı.

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Düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024’ün ‘Emekliler Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkânı sağlandı.

Yönetmelikle ayrıca yerli üretim otomobillerin asgari kapasite hesabında yüzde 50’den fazla değerlendirilmesine imkân tanınarak, yerli üretim otomobil kullanacaklara teşvik getirildi.


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