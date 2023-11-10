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Emeklilere 5 bin liralık ödemenin tarihi belli oldu

10.11.2023 - 17:03 | Son Güncelleme :
Emeklilere 5 bin liralık ödemenin tarihi belli oldu | Genel Haberler

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başlanacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ödemenin tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Kasım'a kadar ödemelerin yapılacağını açıklamıştı ve net bilgi bugün geldi.

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlayacak.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Emeklilere ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

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SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.


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