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Emekli maaşları erken ödenecek

10.02.2023 - 17:20 | Son Güncelleme :
Emekli maaşları erken ödenecek | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" açıklamasında bulundu.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta
25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.

Bakanlık açıklaması şöyle:


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