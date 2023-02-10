Emekli maaşları erken ödenecek | Genel Haberler

Emekli maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" açıklamasında bulundu.
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.
SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta
25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023
Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt