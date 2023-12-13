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Elon Musk'ın yeni SpaceX planı! Dev şirketleri sollayabilir

13.12.2023 - 11:42 | Son Güncelleme :
Elon Musk'ın yeni SpaceX planı! Dev şirketleri sollayabilir | Genel Haberler

Uzay taşımacılık firması SpaceX, ihale yolu ile hisse satacak. Bu işlem sonunda şirketin değeri 180 milyar doları aşabilir.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılık şirketi SpaceX, ihale yoluyla hisse satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Hisse başına 97 dolar olarak belirlenen satış sonrası şirket değerinin 180 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu gerçekleşirse şirketin değeri, Disney, Boeing gibi dev firmaları geçecek. Bloomberg News'in haberine göre 500 milyon ila 750 milyon dolar arasında değişebilecek bir ihale teklifi üzerinde tartışılıyor. 

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SpaceX kaynakları hisse fiyatının geçen hafta tartışılan yaklaşık 95 dolarlık fiyata göre arttığını söyledi. Şirketin uzay taşımacılığındaki hakimiyeti ve hızla büyüyen uzaydan internet hizmeti Starlink sayesinde hisselere yönelik güçlü yatırımcı talebi oluşmuş durumda. Kaynaklar, ihale teklifinin koşullarının ve boyutunun değişebileceğini söyledi. 

UZAY SEKTÖRÜNDE LİDER

Kalifornia merkezli şirket, ticari uzay endüstrisinde ezici bir güç haline geldi. Firma bu yıl Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri ile 90'dan fazla başarılı fırlatılmasını gerçekleştirdi. Analistler, SpaceX'in şu anda Falcon 9 ile uzay pazarında fiili bir tekele sahip olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca şirket şu anda devasa Starship roketi ile Ay'a iniş projesi için NASA ile milyarlarca dolarlık bir sözleşmeye sahip.

SpaceX ayrıca, müşterilerine geniş bant internet sağlayan Starlink adlı uzaydan internet girişimini geliştirmeye devam ediyor. SpaceX'e göre Starlink bu yıl 2 milyon aktif kullanıcıyı aştı. Starlink'in alçak dünya yötüngesinde 5 bin uydusu bulunuyor. 

SpaceX'in, roket fırlatma ve Starlink'den bu yıl yaklaşık 9 milyar dolar gelir elde etmesi ve satışların 2024'te yaklaşık 15 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Şirket aynı zamanda Starlink için 2024 sonlarına doğru ilk halka arzı da görüşüyor.


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