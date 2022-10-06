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Elon Musk yeniden Twitter’a talip

06.10.2022 - 07:30
Elon Musk yeniden Twitter’a talip | Genel Haberler

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için önce anlaşan sonra da bu kararından vazgeçen ABD’li işadamı Elon Musk, bu kararından geri döndü. Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter’ı hisse başına 54.20 dolardan toplamda 44 milyar dolara satın almak için yaptığı anlaşmaya bağlı kalacağını ifade etti.

Tesla ve Space X şirketlerinin sahibi milyarder işadamının pazartesi günü Twitter’a da bir mektup gönderdiği ve taraflar arasındaki davaya bakan Delaware mahkemesi hakiminin yargı işlemlerini durdurması durumunda, anlaşmanın ilk hâliyle satın alma sürecini tamamlamaya hazır olduğunu bildirdiği ortaya çıktı.

HİSSELLER FIRLADI

Bir Twitter sözcüsü de yaptığı açıklamada, Elon Musk’tan böyle bir mektup aldıklarını kabul etti. Şirketin niyetinin ise işlemi hisse başına 54.20 dolardan kapatmak olduğunu sözlerine ekledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, ABD ve Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketler yaşandı. Twitter hisseleri yüzde 22’nin üzerinde değer kazanarak 52 dolara çıkarken, Tesla’nın hisseleri de yüzde 3’e yakın değer kazanıp 249 dolara çıktı. Musk’ın attığı ilk geri adım üzerine ortaya çıkan belirsizliğin aylardır devam etmesi ve yargıya taşınan satın alma sürecinin, özellikle Twitter’ın marka değerine zarar verdiği ileri sürülüyordu.

BOT HESAP İDDİALARI

Elon Musk daha önce, 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter’ı almak üzere girişimde bulunmuştu. Duyurudan birkaç hafta sonra platformdaki bot sayısının Twitter’ın iddia ettiğinden daha yüksek olduğuna dair endişeleri öne sürerek anlaşmadan vazgeçen Musk, anlaşmayı geri çekmesi nedeniyle Twitter tarafından dava edilmişti. Twitter’ın suçlamaları reddetmesi ve Musk’a dava açması ile Musk ve Twitter arasında görülecek mahkemenin 17 Ekim’de görülmesine karar verilmişti.

DAVAYI KAYBETSE AĞIR BİR TAZMİNAT ÖDEYEBİLİRDİ

Twitter ile mahkemelik olan Elon Musk için mahkemeden çok yüklü bir tazminat cezası çıkması bekleniyordu. Temmuz ayında CNBC kanalına demeç veren Emekli Delaware Yüksek Yargıcı Carolyn Berger, mahkemenin Musk’a baskı uygulayıp şirketi satın almaya zorlayabileceğini veya çok ciddi bir tazminat ödemek zorunda bırakabileceğini belirtmişti. Berger, davayı Twitter’ın kazanacağını tahmin ettiğini, Musk’a finansal açıdan zarar verecek bir tazminatla konunun çözülmesini beklediğini vurgulamıştı.


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