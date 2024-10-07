Elon Musk piyasaları sarsabilir

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The Street'in haberine göre, bu hafta Musk ve Tesla ilgi odağı olacak. Perşembe günü Musk ve Tesla, Los Angeles'taki Warner Bros. stüdyosunda yeni Robotaxi'nin planlarını açıklayacak.

Elon Musk aylardır Robotaxi fikrini savunuyor ve bunun özellikle kentsel alanlarda ulaşımda devrim yaratacağını ve Musk'ın Tesla'nın bir yapay zeka şirketi olduğu iddiasını güçlendireceğini savunuyor.

Bu, Musk ve zor günler geçiren şirket için önemli bir olay. Hisseler, satışların durgunlaştığı endişesiyle 2023 sonu ile 22 Nisan arasında %44 düştü. Hisseler 22 Nisan'dan bu yana %76 ve 2024 yılı için %0,64 artış gösterdi.