Elektrikli otomobillerde matrah güncellendi | Genel Haberler

Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda vergi oranları değişmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla elektrikli araçlardaki matrah oranları güncellendi. Yapılan değişikliğe göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Motor gücü 160 kW'nın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıktı.

Elektrikli araçların vergilerinde değişiklik yapılmadı. Böylece 160 kW'yı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişiklik gösterirken motor gücü 160 kW'yı aşan araçlarda vergi yüzde 50-60 aralığında olacak.



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