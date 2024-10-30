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Elektrikli araçlara yüzde 45.3 vergi! Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Elektrikli Araç#Çin#Vergi
Elektrikli araçlara yüzde 45.3 vergi Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:12

Avrupa Birliği'nin Çin'in ticaretini ve yayılmasını önlemek için yaptığı bilinen vergi yükseltme stratejisi devam ediyor. AB, Çin menşeli elektrikli araçlara gümrük vergisini yüzde 45.3'e kadar yükseltti.

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Çin'in dünya genelinde hemen her alanda liderliği ele geçirme tutkusu AB ve ABD tarafından engellenmek isteniyor. Düşük maliyetlerle yüksek kalitede ürün üretmeye başlayan Çin'e karşı diğer ülkeler koydukları kota ve vergilerle ticareti düşürmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği yaptığı soruşturmanın neticesinde Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan tarifeleri yüzde 45.3'e kadar artırma kararı aldı.

Avrupa Komisyonu, AB'nin standart yüzde 10 otomobil ithalat vergisine ek olarak Tesla için yüzde 7,8'den yeni sekme açarak Çinli SAIC için yüzde 35,3'e kadar değişen ekstra tarifeler belirleyecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ek tarifeler Salı günü AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak resmen onaylandı ve bugün yürürlüğe girecek.

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#Elektrikli Araç#Çin#Vergi

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