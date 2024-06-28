  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Elektrik üretimi nisanda yüzde 1,4 azaldı
‹ Önceki Haber LPG ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 16 arttı LPG ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 16 arttı

Elektrik üretimi nisanda yüzde 1,4 azaldı

28.06.2024 - 16:53 | Son Güncelleme :
Elektrik üretimi nisanda yüzde 1,4 azaldı | Genel Haberler

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 22 milyon 237 bin 253 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,3'ü hidroelektrik, yüzde 15,6'sı ithal kömür, 14,6'sı rüzgar, yüzde 11,8'i linyit ve yüzde 10,1'i doğal gaz santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalışla 22 milyon 237 bin 253 megavatsaate geriledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 19 milyon 259 bin 158 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 38,8’i sanayi, yüzde 30'u mesken, yüzde 25'i kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler tarafından gerçekleşti. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 3,9, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 49 milyon 964 bin 275'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,2 artış görüldü. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 163 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,5'ini doğal gaz, yüzde 24,8'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 12,5'ini rüzgar, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
996 TL        
BORSA
998 TL        
DOLAR
997 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.