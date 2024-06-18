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Elde kalan kurbalıkları Et ve Süt Kurumu alacak

18.06.2024 - 11:53 | Son Güncelleme :
Elde kalan kurbalıkları Et ve Süt Kurumu alacak | Genel Haberler

Kurban pazarında satılmayan hayvanları satıcılar isterse Et ve Süt Kurumu'na satabilecek. ESK, fiyat skalasını belirledi.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

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Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:


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