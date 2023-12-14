  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ekonomiye güven artıyor! Türkiye'nin kredi risk primi geriledi
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor Sonraki Haber › Yabancılar hisse aldı Yabancılar hisse aldı

Ekonomiye güven artıyor! Türkiye'nin kredi risk primi geriledi

14.12.2023 - 14:57 | Son Güncelleme :
Ekonomiye güven artıyor! Türkiye'nin kredi risk primi geriledi | Genel Haberler

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararlı ekonomi politikaları ile Türkiye'nin kredi risk primi 300 baz puanın altına geriledi.

Türkkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanın altına geriledi. Mayıs ayında 700 puanın üzerine çıkan kredi risk primi, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı kararlı adımlar sayesinde bir süredir düşüş eğiliminde idi. CDS değeri en son Şubat 2021 tarihinde 300 puanın altındaydı.

TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTIYOR

Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini gösteriyor. Türkiye kredi risk primlerinin azalması, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan güveninin arttığını göstermekte.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.038 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.013 TL        
EURO
1.009 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.